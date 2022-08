Di Maria: gol, giocate, poi l’infortunio. La Juventus batte il Sassuolo nel segno di Vlahovic, Allegri parte bene (Di lunedì 15 agosto 2022) Le altre big chiamano, la Juventus risponde. Con un rotondo 3-0 contro il Sassuolo, dove però non è tutto oro quel che luccica. A cominciare da Angel Di Maria, subito protagonista con il gol che la sblocca, con tante giocate tra dribbling, rabona, assist sporcato e anche degli interventi difensivi in ripiegamento, poi però un infortunio, probabilmente nulla di serio, rovina un po’ la serata trionfale. Che è tale anche per Vlahovic, a segno due volte, la prima su rigore da lui procurato, la seconda facile facile su suggerimento del nuovo compagno d’attacco argentino. Il serbo, per una volta, accetta una squadra che continua a posizionarsi troppo bassa, e faceva questo anche sullo 0-0 in dieci minuti di sbandamento nel primo tempo: Dusan non sbuffa, sa che quest’anno è più facile per ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Le altre big chiamano, larisponde. Con un rotondo 3-0 contro il, dove però non è tutto oro quel che luccica. A cominciare da Angel Di, subito protagonista con il gol che la sblocca, con tantetra dribbling, rabona, assist sporcato e anche degli interventi difensivi in ripiegamento, poi però un infortunio, probabilmente nulla di serio, rovina un po’ la serata trionfale. Che è tale anche per, adue volte, la prima su rigore da lui procurato, la seconda facile facile su suggerimento del nuovo compagno d’attacco argentino. Il serbo, per una volta, accetta una squadra che continua a posizionarsi troppo bassa, e faceva questo anche sullo 0-0 in dieci minuti di sbandamento nel primo tempo: Dusan non sbuffa, sa che quest’anno è più facile per ...

gippu1 : Assunto in estate, Di Maria segna il primo gol con la #Juventus nel giorno dell'Assunzione di Maria #JuventusSassuolo - gippu1 : Consigli ha subito da Di Maria e Vlahovic i gol numero 56 e 57 della sua carriera contro la #Juventus: questo fa di… - Gazzetta_it : Juve-Sassuolo, #Paredes festeggia sui social il gol di Di Maria - matteo_zorloni : RT @FabRavezzani: Buona Juve anche se non scintillante. Di Maria il migliore (infortunio da valutare). Vlahovic vivace e finalmente in gol.… - LelediHortoMuso : RT @p3rf3ctl0u1s: vinto una partita di Maria esce con 3 gol per infortunio di scarto -