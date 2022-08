Dazn nella bufera, ancora problemi tecnici: scatta la segnalazione ufficiale (Di lunedì 15 agosto 2022) Prima di campionato nella bufera a causa dei problemi tecnici riscontrati con la piattaforma Dazn: scatta la segnalazione La piattaforma streaming Dazn (Foto ANSA)A causa del Mondiali di Calcio in Qatar previsti per i mesi di novembre e dicembre, questa nuova stagione calcistica ha preso il via con largo anticipo. La prima giornata di campionato di Serie A è andata infatti in scena in questo fine settimana ed in questo Ferragosto. Squadre e calciatori si sono fatti trovare pronti mentre lo stesso non si può dire per Dazn. La nota piattaforma in streaming, che detiene ormai i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, ha infatti palesato alcuni gravissimi problemi tecnici. Per i tifosi e gli ... Leggi su direttanews (Di lunedì 15 agosto 2022) Prima di campionatoa causa deiriscontrati con la piattaformalaLa piattaforma streaming(Foto ANSA)A causa del Mondiali di Calcio in Qatar previsti per i mesi di novembre e dicembre, questa nuova stagione calcistica ha preso il via con largo anticipo. La prima giornata di campionato di Serie A è andata infatti in scena in questo fine settimana ed in questo Ferragosto. Squadre e calciatori si sono fatti trovare pronti mentre lo stesso non si può dire per. La nota piattaforma in streaming, che detiene ormai i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, ha infatti palesato alcuni gravissimi. Per i tifosi e gli ...

