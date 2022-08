Davide Ferrerio in fin di vita, la madre: "Prima di accasciarsi in barella mi ha detto: ti voglio bene. Non perdonerò mai chi lo ha aggredito" (Di lunedì 15 agosto 2022) Il ragazzo è stato pestato brutalmente in vacanza: "Ero alla finestra, ho sentito l'ambulanza e visto che caricavano qualcuno. L'ho riconosciuto dai vestiti e sono andata in strada. Spero solo che il criminale che lo ha ridotto così marcisca in cella" Leggi su repubblica (Di lunedì 15 agosto 2022) Il ragazzo è stato pestato brutalmente in vacanza: "Ero alla finestra, ho sentito l'ambulanza e visto che caricavano qualcuno. L'ho riconosciuto dai vestiti e sono andata in strada. Spero solo che il criminale che lo ha ridotto così marcisca in cella"

