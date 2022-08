Coppa Davis 2022, i convocati di Volandri per il girone di Bologna: Musetti con Berrettini e Sinner (Di lunedì 15 agosto 2022) Il capitano di Coppa Davis dell’Italia, Filippo Volandri, ha diramato l’elenco dei convocati per il girone di Bologna che qualificherà due formazioni per le Finals della competizione a squadre. Gli azzurri che disputeranno i match contro Croazia, Argentina e Svezia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sono Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, gli ultimi due per il doppio. Un team variegato e di grandissimo prestigio per staccare il biglietto per Malaga, con il nostro capitano Volandri che appare sicuro dei mezzi della Nazionale: “Quello di Bologna è un girone molto duro, probabilmente uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Il capitano didell’Italia, Filippo, ha diramato l’elenco deiper ildiche qualificherà due formazioni per le Finals della competizione a squadre. Gli azzurri che disputeranno i match contro Croazia, Argentina e Svezia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sono Matteo, Jannik, Lorenzo, Fabio Fognini e Simone Bolelli, gli ultimi due per il doppio. Un team variegato e di grandissimo prestigio per staccare il biglietto per Malaga, con il nostro capitanoche appare sicuro dei mezzi della Nazionale: “Quello diè unmolto duro, probabilmente uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto ...

