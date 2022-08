C’è troppo vento in spiaggia, una donna muore trafitta da un ombrellone (Di lunedì 15 agosto 2022) Si stronca così la vita della 63enne Tanny Perreault, mentre si trovava su una spiaggia di Garden City, in South Carolina. Un forte vento si alza e in pochi secondi la donna è rimasta impalata da un’ombrellone. La tragedia si è compiuta in pochi attimi. Inutili sono stati i richiami di chi era con lei L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 agosto 2022) Si stronca così la vita della 63enne Tanny Perreault, mentre si trovava su unadi Garden City, in South Carolina. Un fortesi alza e in pochi secondi laè rimasta impalata da un’. La tragedia si è compiuta in pochi attimi. Inutili sono stati i richiami di chi era con lei L'articolo proviene da Leggilo.org.

