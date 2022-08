Cade un drone | paura mentre canta la Berti

MediasetTgcom24 : Agrigento, cade un drone durante uno spettacolo di Orietta Berti: ferita una spettatrice #oriettaberti… - Bast_Ardo_ : Mi trattengo dal ridere - BeBuonaGiornata : @riclorenzini Cade un drone durante il concerto di Orietta Berti ad Agrigento. Invece che il controcanto ha fatto la contraerea. - Luisella49 : RT @MediasetTgcom24: Agrigento, cade un drone durante uno spettacolo di Orietta Berti: ferita una spettatrice #oriettaberti #piazzalegigli… - memethegoat : RT @MediasetTgcom24: Agrigento, cade un drone durante uno spettacolo di Orietta Berti: ferita una spettatrice #oriettaberti #piazzalegigli… -

La donna colpita era seduta su una panchina: non è in gravi ...Un fotografo stava utilizzando l'apparecchio per effettuare le foto aeree ma ad un certo punto ilè precipitato sulla folla che stava seguendo in piazzale Giglia l'evento tanto atteso, dopo due ...Una donna è stata ferita da un drone che è precipitato mentre stava scattando foto dall'alto e riprese video aeree durante uno spettacolo musicale in piazzale Giglia, ad Agrigento. Il progetto, voluto ...