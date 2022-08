Bimba 1 anno e 8 mesi muore travolta da auto in retromarcia (Di lunedì 15 agosto 2022) Una Bimba di un anno e 8 mesi è morta dopo essere stata investita da un'auto a Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'abitazione della piccola vittima. La bambina, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Unadi une 8è morta dopo essere stata investita da un'a Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'abitazione della piccola vittima. La bambina, ...

TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: A Tombelle Bimba di un anno e mezzo investita dal padre: morta L'incidente in manovra, inutili i soccorsi #ioseguotgr #ve… - Agenzia_Ansa : Una bimba di un anno e 8 mesi è morta dopo essere stata investita in retromarcia da un'auto a Tombelle di Vigonovo,… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Venezia, bimba di un anno e 8 mesi investita e uccisa da un'auto in retromarcia - LaStampa : Tragedia nel Veneziano: bimba di un anno e 8 mesi muore travolta dall’auto in retromarcia guidata dal papà - LaStampa : Tragedia nel Veneziano: bimba di un anno e 8 mesi muore travolta dall’auto in retromarcia guidata dal papà -