Truffa dei palazzinari a Roma: metà delle case per bisognosi ad amici e parenti (Di domenica 14 agosto 2022) Gli alloggi di housing sociale a Roma sono occupati da inquilini che non hanno i requisiti minimi per abitarli. A fare la scoperta il dipartimento Patrimonio del Campidoglio. Le indagini del Comune Il dipartimento del Comune di Roma, coordinato dal dirigente Massimo Ancillotti, ha scoperto 114 inquilini irregolari e solo 115 regolari. Tutto sarebbe partito da alcune indagini avviate dal Comune sulla “Truffa dei palazzinari”, come raccontato da Repubblica. Si tratta di centinaia e centinaia di alloggi dati ad amici, parenti e, più in generale, a coloro che non ne avevano un reale bisogno. Leggi anche: Roma, vandalizzano un treno: colti in flagrante due giovani writers L’accordo tra Regione e costruttori La misura per l’edilizia sociale era stata imposta ai costruttori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) Gli alloggi di housing sociale asono occupati da inquilini che non hanno i requisiti minimi per abitarli. A fare la scoperta il dipartimento Patrimonio del Campidoglio. Le indagini del Comune Il dipartimento del Comune di, coordinato dal dirigente Massimo Ancillotti, ha scoperto 114 inquilini irregolari e solo 115 regolari. Tutto sarebbe partito da alcune indagini avviate dal Comune sulla “dei”, come raccontato da Repubblica. Si tratta di centinaia e centinaia di alloggi dati ade, più in generale, a coloro che non ne avevano un reale bisogno. Leggi anche:, vandalizzano un treno: colti in flagrante due giovani writers L’accordo tra Regione e costruttori La misura per l’edilizia sociale era stata imposta ai costruttori ...

CorriereCitta : Truffa dei palazzinari a Roma: metà delle case per bisognosi ad amici e parenti