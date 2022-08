Tottenham, Conte: 'Io e Tuchel? Buone esultanze. Il rosso non l'ho capito, il problema era tra me...' (Di domenica 14 agosto 2022) Intervenuto nel post-partita di Chelsea-Tottenham, il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha così commentato il pari di Stamford Bridge. Sulle po... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Intervenuto nel post-partita di Chelsea-, il tecnico degli Spurs Antonioha così commentato il pari di Stamford Bridge. Sulle po...

DiMarzio : #PremierLeague | Alle 17.30 il derby di Londra tra il #Chelsea di #Tuchel e il #Tottenham di #Conte - DiMarzio : #PremierLeague | #CheTot, scintille anche nel finale tra #Conte e #Tuchel: espulsi - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Tottenham, #Conte: 'Io e #Tuchel? Buone esultanze. Il rosso non l'ho capito, il problema era tra me...' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Udogie vola a Londra, è fatta con il #Tottenham: 'Crescerò con Conte, ma ora torno in prestito all'#Udinese' - SKB24s : RT @Friedkinismo2: Antonio #Conte la prossima volta che il Tottenham segnerà Vs #Tuchel #chelseatottenham #kane -