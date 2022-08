Spezia-Empoli, le formazioni ufficiali: Lammers titolare (Di domenica 14 agosto 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Spezia ed Empoli, valida per la prima giornata di Serie A. Si registrano solo due precedenti nel massimo campionato, con altrettanti pareggi nella scorsa edizione del torneo. I liguri sono ai nastri di partenza del massimo campionato per la terza stagione consecutiva. Dopo le salvezze ottenute nei due anni precedenti da Vincenzo Italiano e Thiago Motta, quest’anno tocca a Luca Gotti ottenere nuovamente la permanenza nella categoria. Gli Aquilotti cercano la prima vittoria all’esordio stagionale in Serie A, dal momento che nei due precedenti non hanno mai vinto: sconfitta contro il Sassuolo nel 2020 e pareggio contro il Cagliari nel 2021. Lo Spezia, inoltre, ha perso le ultime quattro gare casalinghe di campionato. È già un primato negativo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 14 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida traed, valida per la prima giornata di Serie A. Si registrano solo due precedenti nel massimo campionato, con altrettanti pareggi nella scorsa edizione del torneo. I liguri sono ai nastri di partenza del massimo campionato per la terza stagione consecutiva. Dopo le salvezze ottenute nei due anni precedenti da Vincenzo Italiano e Thiago Motta, quest’anno tocca a Luca Gotti ottenere nuovamente la permanenza nella categoria. Gli Aquilotti cercano la prima vittoria all’esordio stagionale in Serie A, dal momento che nei due precedenti non hanno mai vinto: sconfitta contro il Sassuolo nel 2020 e pareggio contro il Cagliari nel 2021. Lo, inoltre, ha perso le ultime quattro gare casalinghe di campionato. È già un primato negativo ...

