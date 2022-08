Semplici non ha dubbi: “Simeone avrà le sue occasioni. Potrebbe farlo con Osimhen” (Di domenica 14 agosto 2022) Leonardo Semplici, allenatore di Giovanni Simeone ai tempi del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Mattino in cui si è soffermato a parlare anche dell’attaccante argentino passato al Napoli dall’Hellas Verona. Queste le dichiarazioni del tecnico in merito al passaggio del Cholito in azzurro: “Simeone è un giocatore ormai esploso, a Verona ha fatto benissimo e merita l’opportunità di vestire la maglia del Napoli. Riesce a giocare in area di rigore e da attaccare molto bene la profondità, vive negli spazi e non gli manca il fiuto per il gol. È un attaccante vero” “Nonostante il ruolo di centravanti sia occupato da Osimhen, non glivmancheranno le occasioni. La stagione è lunga e lui tornerà sicuramente utile. Chissà, magari possono coesistere in attacco” Simeone Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Leonardo, allenatore di Giovanniai tempi del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Mattino in cui si è soffermato a parlare anche dell’attaccante argentino passato al Napoli dall’Hellas Verona. Queste le dichiarazioni del tecnico in merito al passaggio del Cholito in azzurro: “è un giocatore ormai esploso, a Verona ha fatto benissimo e merita l’opportunità di vestire la maglia del Napoli. Riesce a giocare in area di rigore e da attaccare molto bene la profondità, vive negli spazi e non gli manca il fiuto per il gol. È un attaccante vero” “Nonostante il ruolo di centravanti sia occupato da, non glivmancheranno le. La stagione è lunga e lui tornerà sicuramente utile. Chissà, magari possono coesistere in attacco”Napoli ...

Azione_it : Il nostro principale avversario è il voto 'contro', quando voti qualcuno per non far vincere un altro. Un modo di f… - borghi_claudio : Se quello che si deve fare è semplicissimo (solo una x sul simbolo del partito che intendete votare) meno semplici… - federico_neuefr : @non_esset Eppure basta avere tanti contatti, amici o semplici conoscenze per scoprire che la Lega ha piazzato tant… - giampaolo_baio : @Fashiondonne1 @alessiaing1 Non ha “mentito” perché non aveva nulla da comunicarci : il Migliore dava semplicemente… - Filippo22011998 : @LaCentralinista @lagigetti @AndiNika9 @paololeonardi11 @marioadinolfi Non mi sembra Riuscite perfino a confondere… -