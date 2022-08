Sampdoria-Atalanta 0-2 | la vittoria c’è | il gioco latita!

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 agosto 2022) L’mette in porto la primadella stagione. Con sofferenza, con tanti problemi, senza illudersi ma i nerazzurri battono 0-2 lamettendo in saccoccia subito i primi tre punti della stagione. Dalla squadra di Gasperini non ci aspettava di certo qualcosa di folgorante. Sarebbe stato francamente folle aspettarsi altro da praticamente la stessa squadra (anzi senza Palomino, Demiral, Zappacosta e Freuler) della scorsa stagione, dello scorso girone di ritorno in cui ha vissuto un tracollo vertiginoso. A Marassi il clima, non a livello di temperature, è molto e la Samp prova a sfruttare questo fattore cominciando la sfida in modo determinato. Gli uomini di Giampaolo vanno in vantaggio con Caputo, ma il Var richiama Dionisi e dopo una review la rete dell’attaccante blucerchiato viene annullata. In seguito a qualche ...