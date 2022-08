Rennes | si pensa a un centrocampista ex Lille

Artistadelcont1 : @theswagghi @brogi_tommaso @trolldepresso @Interistadoc10 Pensa skrigno che ne vale1000 che si è preso 4 sberle dal villareal 2 dal rennes - PPirajno : RT @F4Fake1: Quindi @CorSport e @Gazzetta_it, Maida e Cecchini, accostano alla Roma #Rodon, già ceduto dal Tottenham al Rennes. Tu pensa l… - FrancescoRapone : RT @F4Fake1: Quindi @CorSport e @Gazzetta_it, Maida e Cecchini, accostano alla Roma #Rodon, già ceduto dal Tottenham al Rennes. Tu pensa l… - IPibia : RT @F4Fake1: Quindi @CorSport e @Gazzetta_it, Maida e Cecchini, accostano alla Roma #Rodon, già ceduto dal Tottenham al Rennes. Tu pensa l… - VCommodari : RT @F4Fake1: Quindi @CorSport e @Gazzetta_it, Maida e Cecchini, accostano alla Roma #Rodon, già ceduto dal Tottenham al Rennes. Tu pensa l… -

Footballnews24.it

... Tameze del Verona, Pape Matar Sarr del Tottenham e il giovane, classe 2004, Ugochukwu del. ... Preso Kostic, la Juventus adessoa Depay del Barcellona, mentre Rabiot è vicino al ......- Lo United è atteso domani a Torino per continuare la trattativa per Rabiot.21.45 - Il Psg cede Kalimuendo ala titolo definitivo: c'è il comunicato ufficiale.21.30 - La Juventusa ... Il Bayern Monaco pensa al futuro: arriva Tel dal Rennes La proprietà è americana, ma la priorità è comunque l'attenzione al bilancio. Il Bologna di Saputo si fida ciecamente di Mihajlovic ma pensa prima a far quadrare i conti. In questo senso va inteso il ...Calciomercato Serie A / Tutte le trattative: Theate al Rennes per 19 milioni. Kluivert sul mercato: piace a tre diversi club ...