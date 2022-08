Ponte Morandi, Mattarella: «Una ferita che non si può rimarginare» (Di domenica 14 agosto 2022) Oggi ricorre l’anniversario del crollo che ha causato 43 morti. Per il Presidente della Repubblica è necessario sostenere i parenti. Il dolore di Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo Vittime: «Dopo quattro anni ancora nessuna scusa» Leggi su corriere (Di domenica 14 agosto 2022) Oggi ricorre l’anniversario del crollo che ha causato 43 morti. Per il Presidente della Repubblica è necessario sostenere i parenti. Il dolore di Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo Vittime: «Dopo quattro anni ancora nessuna scusa»

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - Agenzia_Ansa : Il quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. Il presidente Mattarella: 'Un dramma che segna la vit… - quellochenonsi2 : Oggi ricorre il crollo del ponte Morandi di Genova ...ancora nessun inculato...sarà perché i #Benetton sono protett… - EvangelistaPio : Il 14 agosto del 2018 il ponte Morandi crollava e morirono molte famiglie italiane, molti italiani. Per il nostro p… -