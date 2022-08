Pier Silvio Berlusconi alza la cornetta | Chiamata urgente a Maria De Filippi: “È troppo vecchio” (Di domenica 14 agosto 2022) Mediaset chiama la De Filippi e sottolinea: bisogna lavorarci insieme, Maria spiega il progetto con Berlusconi PierSilvio-Berlusconi (Mediaset play)Maria De Filippi ha ricevuto una Chiamata al telefono da Pier Silvio Berlusconi per un progetto insieme di cui si parla già da molto tempo. Mediaset ha deciso di mandare in onda anche un altro reality che si aggiungerà al panorama preesistente. In realtà non è un reality-novità perché si tratta di un format già conosciuto con le edizioni di tanto tempo fa, condotte da Paola Perego. La Talpa andò in onda per diversi anni, poi subì uno stop per via del calo di ascolti, ma a quanto pare Pier Silvio ha deciso ... Leggi su direttanews (Di domenica 14 agosto 2022) Mediaset chiama la Dee sottolinea: bisogna lavorarci insieme,spiega il progetto con(Mediaset play)Deha ricevuto unaal telefono daper un progetto insieme di cui si parla già da molto tempo. Mediaset ha deciso di mandare in onda anche un altro reality che si aggiungerà al panorama preesistente. In realtà non è un reality-novità perché si tratta di un format già conosciuto con le edizioni di tanto tempo fa, condotte da Paola Perego. La Talpa andò in onda per diversi anni, poi subì uno stop per via del calo di ascolti, ma a quanto pareha deciso ...

