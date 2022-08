Pagelle Spezia Empoli | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di domenica 14 agosto 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Nzola, Bajrami al termine del primo tempo: Vicario, Bourabia al termine del primo tempoAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Spezia-Empoli, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc - sunday_ky : RT @effelisanti: Stavo pensando che a una settimana esatta dall’inizio del campionato abbiamo due titolari a rischio cessione - Il Sassuol… - effelisanti : Stavo pensando che a una settimana esatta dall’inizio del campionato abbiamo due titolari a rischio cessione - Il… - sportface2016 : #CoppaItalia | Pagelle #Spezia-#Como 5-1: voti, tabellino e gol -

... Immobile salta la Juventus Ledi Lazio - Milan: Acerbi colpevole sui gol, da Leao lampi ...00 Cremonese PreMatch Lazio Domenica 2 Ottobre 2022 - 15:00 Lazio PreMatchDomenica 9 Ottobre ......(- tabellino ) Monza - Torino (- tabellino ) Domenica 14 agosto 18.30 Fiorentina - Cremonese (- tabellino) Lazio - Bologna (- tabellino) 20.45- Empoli (...Sarri 5.5: dopo i primi nervosi quarantacinque minuti, la sua squadra non riesce a risistemarsi efficacemente in campo ma la parità numerica ridà forza alla formazione biancoceleste ...Anche per Spezia ed Empoli riparte la Serie A, con l'obiettivo iniziale della salvezza. Gotti punta sul tandem composto da Nzola e Verde, tra i pali il neo-arrivato Dragowski. L'Empoli di Zanetti con ...