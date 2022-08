Pagelle Fiorentina-Cremonese 3-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 14 agosto 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la prima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze grande partenza dei padroni di casa che passano in vantaggio grazie all’inserimento vincente di Giacomo Bonaventura. Ma gli ospiti non stanno a guardare e trovano la rete del pareggio con un bel colpo di testa di Okereke. Laprende campo, crea occasioni e trova il 2-1 con un bel gol di Jovic. Poi l’espulsione di Escalante a fine primo tempo che sembra spianare la strada dei padroni di casa, ma Buonaiuti, direttamente da calcio d’angolo, fa 2-2. Nel finale l’incredibile errore di Radu sul cross di Mandragora sancisce il 3-2 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23:Cremonese Ledei protagonisti del match trae Cremonese, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sottil, Kouamé, Bonaventura, Okereke, ......- tabellino ) Sampdoria - Atalanta (- tabellino ) 20.45 Lecce - Inter (- tabellino ) Monza - Torino (- tabellino ) Domenica 14 agosto 18.30- Cremonese (- ... Pagelle Fiorentina Cremonese: TOP e FLOP del match - VOTI 24' - Altro cooling break, nel frattempo per la Fiorentina esce Benassi ed entra Dodo 23' - GOL DELLA CREMONESE! HA SEGNATO BONAIUTO! La palla è entrata direttamente da ...Alle 18.30 in campo quattro squadre per la prima giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali dei rispettivi match. FIORENTINA: Terracciano; Benassi, Milenkovic, Quarta, ...