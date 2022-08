Olio di qualità e incognita pioggia. 'Abbiamo un mese di autonomia' - Cronaca - lanazione.it

(Di domenica 14 agosto 2022) Tulio Marcelli del Consorzio toscano Igp traccia il quadro: 'La siccità ha colpito molti fiori in pianta. A ottobre capiremo come sarà la stagione'. Migliaia di imprenditori agricoli con il fiato ...

LA NAZIONE

Tulio Marcelli del Consorzio toscano Igp traccia il quadro: 'La siccità ha colpito molti fiori in pianta. A ottobre capiremo come sarà la stagione'. Migliaia di imprenditori agricoli con il fiato ......in grande stile a Sellia la "Sagra dell'd'oliva" che taglia il traguardo della XXV edizione con la presenza di tanti produttori di "oro verde" biologico e di. Ma la "Sagra dell'd'... Olio di qualità e incognita pioggia "Abbiamo un mese di autonomia"