Nonostante le polemiche Giorgia Meloni dice di essere fiera della fiamma nel simbolo di FdI (Di domenica 14 agosto 2022) Nei ultimi giorni ha fatto discutere il simbolo depositato da Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni perché presenta la fiamma tricolore, un simbolo spesso utilizzato da vari partiti di estrema destra, tra cui il Movimento Sociale Italiano. Giorgia Meloni, leader del partito, in questi giorni sta tentando di prendere le distanze dal fascismo in vari modi, per esempio tramite un video rivolto alla stampa estera in cui dice che «la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni». Tuttavia, sembra che la fiamma resterà nel simbolo di Fratelli d'Italia, Nonostante le polemiche.

