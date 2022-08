Marc Marquez, quando tornerà in pista il pilota di Honda? (Di domenica 14 agosto 2022) Tutti gli appassionati delle due ruote, più in generale quelli sportivi, si chiedono quando (e se) Marc Marquez tornerà in sella alla sua Honda per partecipare al Motomondiale. Lo spagnolo ha indicato la via del suo recupero parlando del possibile ritorno in pista. Le parole di Marc Marquez (Photo credis: MotoGP)“Noi piloti Honda abbiamo bisogno di un aiuto dal Giappone, perché stanno soffrendo tutti i piloti – ha detto in un’intervista a DAZN Spagna -.Fin quando ho corso in quest’anno anch’io ho avuto difficoltà e non solo per il braccio ma anche perché non riuscivo a trovarmi bene con la moto ed è lì che siamo obbligati a cambiare e a lottare per il mondiale nelle prossime stagioni. A fine agosto, al termine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Tutti gli appassionati delle due ruote, più in generale quelli sportivi, si chiedono(e se)in sella alla suaper partecipare al Motomondiale. Lo spagnolo ha indicato la via del suo recupero parlando del possibile ritorno in. Le parole di(Photo credis: MotoGP)“Noi pilotiabbiamo bisogno di un aiuto dal Giappone, perché stanno soffrendo tutti i piloti – ha detto in un’intervista a DAZN Spagna -.Finho corso in quest’anno anch’io ho avuto difficoltà e non solo per il braccio ma anche perché non riuscivo a trovarmi bene con la moto ed è lì che siamo obbligati a cambiare e a lottare per il mondiale nelle prossime stagioni. A fine agosto, al termine ...

