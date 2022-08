Maltempo sull’Italia, allerta gialla in 5 regioni (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Ferragosto all’insegna del Maltempo sull’Italia, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Per questo, per la giornata di domani, 15 agosto, è stata valutata dalla Protezione civile l’allerta gialla su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio. Una depressione di origine atlantica transita infatti sull’Europa occidentale e, tra domani e martedì, determinerà un peggioramento al Centro-Nord. In particolare si avranno condizioni di marcata instabilità su parte delle regioni centrali peninsulari, che causeranno rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Ferragosto all’insegna del, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Per questo, per la giornata di domani, 15 agosto, è stata valutata dalla Protezione civile l’su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio. Una depressione di origine atlantica transita infatti sull’Europa occidentale e, tra domani e martedì, determinerà un peggioramento al Centro-Nord. In particolare si avranno condizioni di marcata instabilità su parte dellecentrali peninsulari, che causeranno rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle ...

patriziarutigl1 : RT @Adnkronos: #Maltempo sull'Italia, domani allerta gialla in 5 regioni. #meteo - Adnkronos : #Maltempo sull'Italia, domani allerta gialla in 5 regioni. #meteo - telodogratis : Maltempo sull’Italia, allerta gialla in 5 regioni - StraNotizie : Maltempo sull'Italia, allerta gialla in 5 regioni - ledicoladelsud : Maltempo sull’Italia, allerta gialla in 5 regioni -