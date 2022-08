LIVE Nuoto artistico | Europei 2022 in DIRETTA | Italia da urlo nel libero combinato Oro Minisini | argento Cerruti

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27: E’ il momento della quinta squadra in gara, l’Ungheria 15.26: Il punteggio della Gran Bretagna è di 84.5000 che vale la quarta posizione provvisoria 15.21: Tocca alla Gran Bretagna, quarta squadra in gara 15.20: Punteggio più alto di quello che fruttò a giugno il bronzo mondiale per le azzurre! Una grande prova dell’che si inserisce in seconda posizione con 92.6667 (27.7000, 37.0667, 27.9000) 15.19: Grande entusiasmo per la bella esibizione delle azzurre che non possono insidiare l’Ucraina ma ci provano per l’15.15: In acqua l’a caccia dell’ennesimo podio 15.14: Grecia al secondo posto con un punteggio di 89.4000, superiore a quello fatto segnare lo scorso anno per l’europeo 15.08: In vasca la Grecia, ...