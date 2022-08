Lina Wertmüller: storia di una ribelle tra Fellini e Mulan (Di domenica 14 agosto 2022) C’è stato un prima e un dopo Lina Wertmüller nella storia del cinema, vera e propria pioniera della settima arte. Prima donna ad essere candidata al Premio Oscar in veste di Miglior Regista, ha contribuito ad abbattere diversi tabù grazie al suo esempio magistrale: ecco in che modo. Ci ha lasciato da diversi mesi, eppure è ancora vivido il ricordo di quella piccola figura dagli inconfondibili capelli bianchi, così come quell’iconica montatura degli occhiali da vista. Grazie a loro, Lina Wertmüller è riuscita a restituirci il suo personalissimo sguardo sul mondo, frutto di un’attenta osservazione delle dinamiche sociali, dei conflitti di potere ma anche dei rapporti di genere. Personalità irrequieta sin dalla prima giovinezza, tanto da essere stata cacciata da diverse scuole, irrompe nel mondo del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 14 agosto 2022) C’è stato un prima e un doponelladel cinema, vera e propria pioniera della settima arte. Prima donna ad essere candidata al Premio Oscar in veste di Miglior Regista, ha contribuito ad abbattere diversi tabù grazie al suo esempio magistrale: ecco in che modo. Ci ha lasciato da diversi mesi, eppure è ancora vivido il ricordo di quella piccola figura dagli inconfondibili capelli bianchi, così come quell’iconica montatura degli occhiali da vista. Grazie a loro,è riuscita a restituirci il suo personalissimo sguardo sul mondo, frutto di un’attenta osservazione delle dinamiche sociali, dei conflitti di potere ma anche dei rapporti di genere. Personalità irrequieta sin dalla prima giovinezza, tanto da essere stata cacciata da diverse scuole, irrompe nel mondo del ...

