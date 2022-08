“L’ha data al principe Louis e si è calmato”: il gesto di Kate Middleton al Giubileo di Platino non passa inosservato (Di domenica 14 agosto 2022) In una clip delle celebrazioni del Giubileo di Platino, la duchessa di Cambridge sembra dare a suo figlio una specie di bottiglia per calmarlo. Ma di cosa si tratta? Hanno fatto il giro del mondo le simpatiche immagini del principino Louis al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 14 agosto 2022) In una clip delle celebrazioni deldi, la duchessa di Cambridge sembra dare a suo figlio una specie di bottiglia per calmarlo. Ma di cosa si tratta? Hanno fatto il giro del mondo le simpatiche immagini del principinoaldiper i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Il L'articolo NewNotizie.it.

pdnetwork : “Calenda non ha onorato la parola data. In politica, come nella vita, è una cosa grave. Noi andiamo avanti con le c… - borghi_claudio : @super_caz @guardaboschi @PinucciaTrapan1 @Eva23344938 @Agenzia_Ansa Come ho già avuto modo di dire dopo l'esperien… - LManarakis : @marieta99044909 Lui ha capito solo che la campanella l’ha data a Renzi… - maxsto6 : @andreasso1951 Questo ha incassato e se l è data a gambe levate - marcostevanini : @n_raffaella @visionaria_io In realtà il PD non ha calamite. La pessima legge elettorale che in questi 5 anni nessu… -