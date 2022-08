Lazio Bologna 2-1 | finisce qui | Sarri comincia coi 3 punti

(Di domenica 14 agosto 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca livebene il campionato dellache batte in rimonta uncoriaceo. L’espulsione di Maximiano in avvio e la rete di Arnautovic non scompongono più di tanto i biancocelesti che, complice anche l’espulsione di Soumaoro, pervengono prima al pareggio con un’autorete dell’ex De Silvestri e poi trovano il gol vittoria con il solito Immobile., come lo scorso anno, parte alla grande. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA Si parte! 1?- Ci prova Basic dal limite, para Skorupski 6? – Espulso Maximiano! Il portiere prende la palla con le mani ...

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioBologna! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Manuel Lazzari ??… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Bologna 2-1, rete di Immobile C. (LAZ) - DiMarzio : #SerieA | #Lazio, le probabili scelte di #Sarri per il #Bologna - giovwastaken : RT @xGSerieA: Lazio (0.71) 2-1 (1.60) Bologna - radiosei : Cuore, attributi, Lazzari e sempre Ciro Immobile! La Lazio ribalta il Bologna nella ripresa e festeggia i primi tre… -

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER ..., le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri. ...CLICCA PER TORNARE IN HOME PAGE A subire un pesante cartellino rosso è Luis Maximiano che, dopo l'intervento del Var, è stato espulso per aver preso la palla con le mani fuori dall'area di… Leggi ...La Serie A è finalmente tornata e oggi continua con altre 4 partite, in attesa di Juventus-Sassuolo e Verona-Napoli in programma domani. Dopo gli anticipi Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna delle 18 ...