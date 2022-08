Incendio in un appartamento a Latina, prende fuoco la cucina: soccorsa un’anziana (Di domenica 14 agosto 2022) Fiamme nella cucina di un appartamento a Latina. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, in via Don Torello. prende fuoco la cucina Un Incendio è divampato all’interno di un appartamento al sesto piano. Ad andare a fuoco la cucina. Il fumo ha invaso l’intera abitazione facendo allarmare la proprietaria, una donna anziana che ha subito chiamato i soccorsi. Leggi anche: Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene Un elettrodomestico ha causato l’Incendio Sul posto la squadra Volante, i Vigili del fuoco e il 118, intervenuti in brevissimo tempo per mettere in sicurezza l’area e soccorrere la signora. A far scoppiare il rogo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) Fiamme nelladi un. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, in via Don Torello.laUnè divampato all’interno di unal sesto piano. Ad andare ala. Il fumo ha invaso l’intera abitazione facendo allarmare la proprietaria, una donna anziana che ha subito chiamato i soccorsi. Leggi anche: Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene Un elettrodomestico ha causato l’Sul posto la squadra Volante, i Vigili dele il 118, intervenuti in brevissimo tempo per mettere in sicurezza l’area e soccorrere la signora. A far scoppiare il rogo ...

