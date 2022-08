Il Torino chiude per Schuurs e non molla Makengo (Di domenica 14 agosto 2022) Sorrisi sul campo e anche sul mercato. Il Torino chiude per Schuurs, difensore centrale classe 1999? dell’Ajax. Trovata dunque l’intesa per il centrale, che nei piani granata dovrà rimpiazzare Bremer. Intanto continuano i contatti per Makengo, centrocampista classe 1998? in forza all’Udinese. Inoltre il Torino dovrebbe chiudere a breve per Hian del Djurgardens. Il Torino chiude per Schuurs, quali sono le cifre dell’affare? L’acquisto di un difensore era una prerogativa fondamentale del mercato granata dopo la lucrosa cessione di Bremer alla Juventus. Ora il Torino può dire di aver trovato finalmente il sostituto del difensore brasiliano. Schuurs arriverà dall’Ajax per 9,5 milioni di euro più 3,5 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 agosto 2022) Sorrisi sul campo e anche sul mercato. Ilper, difensore centrale classe 1999? dell’Ajax. Trovata dunque l’intesa per il centrale, che nei piani granata dovrà rimpiazzare Bremer. Intanto continuano i contatti per, centrocampista classe 1998? in forza all’Udinese. Inoltre ildovrebbere a breve per Hian del Djurgardens. Ilper, quali sono le cifre dell’affare? L’acquisto di un difensore era una prerogativa fondamentale del mercato granata dopo la lucrosa cessione di Bremer alla Juventus. Ora ilpuò dire di aver trovato finalmente il sostituto del difensore brasiliano.arriverà dall’Ajax per 9,5 milioni di euro più 3,5 ...

Giampaolesimo : @manu_fuego99 Lotito oggi e settimana prossima fa 6 punti e chiude Cairo in uno sgabuzzino del Grande Torino dandog… - VELOSPORT1960 : - news_mercato_ : #SerieA, si chiude il primo sabato di Serie A: il #Milan vince 4-2 in casa con l’#Udinese, l’#Atalanta vince in tra… - CalcioPillole : Il sabato della prima giornata di #SerieA si chiude con il successo dell'Inter al 94' in casa del Lecce e con la vi… - sportli26181512 : Miranchuk-Sanabria, un gran bel Toro rovina la prima in A del Monza: Monza-Torino 1-2, i gol di Miranchuk e Sanabri… -