gemin_steven98 : RT @ilpost: Il Kenya aspetta ancora di sapere chi sarà il suo presidente - ilpost : Il Kenya aspetta ancora di sapere chi sarà il suo presidente -

Il Manifesto

... Karua sarebbe la prima donna vice presidente nella storia del. Le capitali del mondo guardano con attenzione al voto di Nairobi (i risultati ufficiali nei prossimi giorni). Siun testa ...Arrivata già da diversi giorni anche la delegazione dell'Unione Europea, di cui siil ... Ilvota, l'Africa dell'Est trattiene il fiato , titola in prima pagina il settimanale regionale ... Il signor Joseph e la speranza in un Kenya che non c'è Si è votato martedì ma lo spoglio va per le lunghe: la sfida è tra il leader dell'opposizione Raila Odinga e il vicepresidente William Ruto Secondo i risultati parziali delle elezioni generali in ...Il leader, primo alleato degli Stati Uniti, non forza la Costituzione (come hanno fatto i suoi colleghi) e si fa da parte. E se una donna diventasse vicepresidente Ieri, in Kenya, hanno votato: è una ...