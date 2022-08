'Guerra' dei rigori al Psg? Like di Neymar sui social a post contro Mbappé. E Messi... (Di domenica 14 agosto 2022) Nello strano mondo del Psg, anche quando tutto sembra andare a gonfie vele, scoppiano problemi. Così, dopo il roboante 5 - 2 al Montpellier di ieri sera, dopo il 4 - 0 in Supercoppa e il 5 - 0 alla ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022) Nello strano mondo del, anche quando tutto sembra andare a gonfie vele, scoppiano problemi. Così, dopo il roboante 5 - 2 al Montpellier di ieri sera, dopo il 4 - 0 in Supercoppa e il 5 - 0 alla ...

emergency_ong : “L’antidoto alla guerra sta nella costruzione dei diritti” #GinoStrada - UKRinVAT : Oggi Presidente Volodymyr Zelenskyy ha avuto colloquio telefonico con @Pontifex_it. ????è grata @Pontifex_it per le S… - DantiNicola : Chi per mesi ci ha detto che la colpa della guerra in #Ucraina è delle basi NATO al confine con la Russia ('insoppo… - CorriereTorino : «Con l’aumento delle temperature dei fiumi a rischio le specie autoctone» - flatomica : @La_manina__ Ancora lì?Che OGGI siano pubbliche e chiare le opinioni dei M5S e 3 candidati dx sulle sanzioni europe… -