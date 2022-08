Ciclismo, Elia Viviani commenta la volata finale: “Ci hanno sfruttato bene. Jakobsen il più forte in questo momento” (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo quattro anni si interrompe l’egemonia azzurra nella prova in linea. Ai Campionati Europei 2022 di Ciclismo su pista, in scena a Monaco di Baviera (Germania) i nostri corridori hanno dovuto cedere il passo infatti alla velocità di Fabio Jakobsen, autore di una grande volata finale, accontentandosi del settimo posto di Elia Viviani e del nono di Alberto Dainese a causa di un momento di défaillance negli ultimi 500 metri. Proprio Viviani ha analizzato quanto successo nel finale ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo preso bene la testa all’inversione spendendo un po’ prima, avevamo quindi un treno non a pieno con le energie, da lì c’era Trentin, secondo me avevamo i numeri nell’ultimo chilometro ma li ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo quattro anni si interrompe l’egemonia azzurra nella prova in linea. Ai Campionati Europei 2022 disu pista, in scena a Monaco di Baviera (Germania) i nostri corridoridovuto cedere il passo infatti alla velocità di Fabio, autore di una grande, accontentandosi del settimo posto die del nono di Alberto Dainese a causa di undi défaillance negli ultimi 500 metri. Proprioha analizzato quanto successo nelai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo presola testa all’inversione spendendo un po’ prima, avevamo quindi un treno non a pieno con le energie, da lì c’era Trentin, secondo me avevamo i numeri nell’ultimo chilometro ma li ...

