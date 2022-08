CdS – “Barcellona-Depay, addio possibile entro 48 ore” (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 20:49:20 Arrivano conferme dal Corriere: Il Barcellona è riuscito a scongiurare in extremis l’incubo di non poter contare per la prima di campionato contro il Rayo Vallecano sui nuovi acquisti portati dallo scintillante mercato estivo. La quarta leva “salva” il Barcellona La quarta leva economica dell’estate, ovvero la cessione del 24% dei Barca Studios a Orpheus Media ha portato a un incasso di100 milioni di euro, ha permesso di iscrivere alla lista di giocatori utilizzabili Kessie, Lewandowski, Raphina e Christensen, tutti regolarmente convocati da Xavi per la prima giornata di Liga. Guarda la gallery Juve, la nuova formazione di Allegri con Kostic e Depay Aubameyang-Depay, (almeno) uno è di troppo in casa Barcellona Nell’elenco dei 23 giocatori per la prima giornata di Liga, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 20:49:20 Arrivano conferme dal Corriere: Ilè riuscito a scongiurare in extremis l’incubo di non poter contare per la prima di campionato contro il Rayo Vallecano sui nuovi acquisti portati dallo scintillante mercato estivo. La quarta leva “salva” ilLa quarta leva economica dell’estate, ovvero la cessione del 24% dei Barca Studios a Orpheus Media ha portato a un incasso di100 milioni di euro, ha permesso di iscrivere alla lista di giocatori utilizzabili Kessie, Lewandowski, Raphina e Christensen, tutti regolarmente convocati da Xavi per la prima giornata di Liga. Guarda la gallery Juve, la nuova formazione di Allegri con Kostic eAubameyang-, (almeno) uno è di troppo in casaNell’elenco dei 23 giocatori per la prima giornata di Liga, ...

