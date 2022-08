WTA Toronto 2022: Halep e Pliskova conquistano la semifinale. Pegula c’è, prosegue il sogno di Haddad Maia (Di sabato 13 agosto 2022) Si sono delineate le semifinali del torneo WTA di Toronto. Il quarto di finale più atteso era quello che metteva di fronte Simona Halep e Cori Gauff. A vincere è stata alla fine la rumena, che si è imposta sull’americana con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Una partita caratterizzata addirittura da dodici break, con entrambe le tenniste che hanno faticato tantissimo nei loro turni di servizio. Halep affronterà ora Jessica Pegula, che aveva fermato negli ottavi il cammino di Camila Giorgi. L’americana ha faticato meno rispetto al match con l’azzurra, battendo la kazaka Yulia Putintseva con un doppio 6-3 in neanche un’ora e mezza di gioco. prosegue la meravigliosa avventura della brasiliana Beatriz Haddad Maia. Dopo aver eliminato nel turno precedente ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Si sono delineate le semifinali del torneo WTA di. Il quarto di finale più atteso era quello che metteva di fronte Simonae Cori Gauff. A vincere è stata alla fine la rumena, che si è imposta sull’americana con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Una partita caratterizzata addirittura da dodici break, con entrambe le tenniste che hanno faticato tantissimo nei loro turni di servizio.affronterà ora Jessica, che aveva fermato negli ottavi il cammino di Camila Giorgi. L’americana ha faticato meno rispetto al match con l’azzurra, battendo la kazaka Yulia Putintseva con un doppio 6-3 in neanche un’ora e mezza di gioco.la meravigliosa avventura della brasiliana Beatriz. Dopo aver eliminato nel turno precedente ...

