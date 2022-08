Vuelta a Espana 2022: Joao Almeida guiderà una UAE ambiziosa. Ackermann per le volate, Ayuso per stupire (Di sabato 13 agosto 2022) Manca ormai meno di una settimana all’inizio della Vuelta a Espana 2022, terzo ed ultimo Grande Giro della stagione. L’ultimo team ad aver confermato la proprio formazione è la UAE Emirates che, come annunciato, non schiererà il fenomeno Tadej Pogacar. Il ruolo di capitano sarà interpretato, così come al Giro d’Italia, dal portoghese Joao Almeida. Il 24enne farà dunque il suo debutto alla corsa iberica, cercando il riscatto dopo essere stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa a causa di una positività al Covid. Almeida, che sarà tra i grandi favoriti per la classifica generale, avrà un team di supporto di grande qualità, soprattutto per quanto riguarda le salite. Spicca su tutti il nome di Juan Ayuso. Il giovanissimo talento di Barcellona farà quindi il suo esordio ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Manca ormai meno di una settimana all’inizio della, terzo ed ultimo Grande Giro della stagione. L’ultimo team ad aver confermato la proprio formazione è la UAE Emirates che, come annunciato, non schiererà il fenomeno Tadej Pogacar. Il ruolo di capitano sarà interpretato, così come al Giro d’Italia, dal portoghese. Il 24enne farà dunque il suo debutto alla corsa iberica, cercando il riscatto dopo essere stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa a causa di una positività al Covid., che sarà tra i grandi favoriti per la classifica generale, avrà un team di supporto di grande qualità, soprattutto per quanto riguarda le salite. Spicca su tutti il nome di Juan. Il giovanissimo talento di Barcellona farà quindi il suo esordio ...

