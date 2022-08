Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 14 | 10

(Di sabato 13 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno lutto nel mondo della televisione 93 anni Piero Angela Buon viaggio papà ha scritto Alberto Angela sui suoi profili Social annunciando La scomparsa del padre nata a Torino nel 1928 Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giorno mi spiegherai come cronista radiofonico divenendo poi inviato il conduttore del TG la sua grande popolarità legata i suoi programmi di divulgazione scientifica da quarta Superquark per citare i più importanti con i quali affonda Dov’è la televisione italiana una solida tradizione documentaristica nel 2004 è stato insignito del titolo di grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica provo grande dolore per la morte di Piero Angela così il ...

Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - sole24ore : ??La #nave, autorizzata a partire dal porto di Chornomorsk in #Ucraina con un carico di 15mila tonnellate di #mais,… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - ilFattoMolfetta : “IN FONDO A TUTTE LE STRADE DEL MONDO”, IL 41° CONVEGNO DEI MOLFETTESI NEL MONDO - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 13 agosto - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Europ… -

Il Sole 24 ORE

Oggi il Pd presenta il proprio programma elettorale : "Il 25 settembre s'impone una scelta storica", ha detto Enrico Letta. Giorgia Meloni ribadisce la necessità di eleggere il presidente della ...... 38333 Ricoverati: 413 (2 in più rispetto a ieri), compresi i 15 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri) I dati relativi alle24 ore Test ... Ucraina ultime notizie. S&P taglia rating dell’Ucraina a default selettivo Negli ultimi giorni Stefano De Martino non è stato molto bene a livello di salute. Ecco gli aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni ...Proseguono i rincari sul fronte delle vacanze estive, e gli italiani che quest'anno si concederanno una villeggiatura dovranno fare i conti con aumenti astronomici di prezzi e tariffe in tutto il sett ...