Ufo | continua la contrapposizione fra Congresso e Pentagono mentre entra in campo la Nasa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Negli Usa l’azione del, fermamente determinato ad andare fino in fondo alla questione Uap malgrado un establishment militare/intelligence mil-int non particolarmente collaborativo, prosegue in maniera decisa. La notizia più rilevante è che nella preparazione della legge che autorizza le attività di intelligence, ilUsa – e in particolar modo il Senato – ha introdotto ulteriori norme di grande rilevanza in merito agli Uap, la cui denominazione ufficiale ora è cambiata in Fenomeni Aerospaziali-Sottomarini Non Identificati uap, Unidentified Aerospace-Submerged Phenomena. Fra quelle più rilevanti vi è la creazione di un “canale sicuro” che consenta a chiunque di riferire eventi Uap senza problemi legali causati dagli accordi di riservatezza (Nda – Non Disclosure Agreement). Da segnalare l’insoddisfazione per la scarsa collaborazione del ...