Tre pilastri | fondo anti-Nimby e 194 | il programma elettorale Pd

(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’Italia è un grande Paese”. Comincia così ilche la Direzione del Pd ha approvato all’unanimità. Una “proposta vincente” per una “scelta storica”, si legge nella premessa della bozza che sarà suscettibile di integrazioni o modifiche “minimali”. Si tratta di 44 schede tematiche che, come ha promesso Enrico Letta, verranno illustrate con “una proposta al giorno” nel corso della campagna. I temi toccati dal‘Insieme per un’Italia democratica e progressista’ sono te propongono una “visione del Paese” da qui al 2027 impostata su tre: sviluppo sostenibile e transizioni ecologica e digitale; lavoro, conoscenza e giustizia sociale; diritti e cittadinanza. Sul primo punto nella bozza si chiarisce tra l’altro che “la ...

lauraboldrini : 1) Sviluppo sostenibile, transizioni ecologica e digitale. 2) Lavoro, salari più alti, lotta alle diseguaglianze. 3… - MgraziaT : RT @lauraboldrini: 1) Sviluppo sostenibile, transizioni ecologica e digitale. 2) Lavoro, salari più alti, lotta alle diseguaglianze. 3) Dir… - AngelSanto22 : RT @lauraboldrini: 1) Sviluppo sostenibile, transizioni ecologica e digitale. 2) Lavoro, salari più alti, lotta alle diseguaglianze. 3) Dir… - gaesab1974 : RT @lauraboldrini: 1) Sviluppo sostenibile, transizioni ecologica e digitale. 2) Lavoro, salari più alti, lotta alle diseguaglianze. 3) Dir… - AntoFerrantePD : RT @lauraboldrini: 1) Sviluppo sostenibile, transizioni ecologica e digitale. 2) Lavoro, salari più alti, lotta alle diseguaglianze. 3) Dir… -

I temi toccati dal programma 'Insieme per un'Italia democratica e progressista' sono tanti e propongono una "visione del Paese" da qui al 2027 impostata su: sviluppo sostenibile e ...Iscriviti I temi toccati dal programma 'Insieme per un'Italia democratica e progressista' sono tanti e propongono una "visione del Paese" da qui al 2027 impostata su: sviluppo ...Tre pilastri inquadrati in una cornice, quella di "un'Europa democratica e progressista". L'ossatura essenziale della bozza programmatica presentata oggi da Enrico Letta alla Direzione Pd e' quella di ...La direzione nazionale del Partito Democratico ha approvato il programma per le prossime elezioni: tutte le misure, dallo Ius scholae al fine vita ...