Quando rientra Pogba? La data fa paura ai tifosi e alla dirigenza (Di sabato 13 agosto 2022) Paul Pogba ha l'obbiettivo di poter diventare un punto fermo della Juve che verrà, per questo motivo si sta affrettando il suo rientro. La Juventus ha trovato nell'acquisto di Paul Pogba sicuramente uno dei giocatori più interessanti che ci possano essere a livello internazionale, soprattutto un ragazzo che conosce già molto bene l'ambiente e che è stato eletto come grande colpo di mercato in Italia, ma purtroppo le sue condizioni fisiche continuano a lasciare perplessi. LaPresseNon vi è dubbio qualcuno che il ritorno di Paul Pogba alla Juventus abbia portato grandissime entusiasmo in tutto l'ambiente torinese, soprattutto considerando il fatto come le migliori prestazioni del francese siano proprio arrivate con la maglia bianconera. Nonostante questo però parte della gioia iniziale per poter rivedere il transalpino ...

Weekend di Ferragosto, traffico da bollino rosso: dove e quando Per chi rientra, invece, nelle grandi città, i disagi maggiori sono previsti nel pomeriggio, quando è previsto il bollino rosso. Sia nella mattina che nella notte, sarà invece verde.

Opa Cdp su Tim, tutti i rischi per i conti pubblici 'Il progetto è nelle mani di Giorgia Meloni che deciderà se, come e quando divulgarlo', ha ... Come dire: se finora la Cassa non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione, in caso di Opa ...

Milan, come sta Giroud verso l'Udinese. Origi, Rebic, Messias e quando rientra Tonali