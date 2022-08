Perché è rischioso mettere in discussione il primato del diritto europeo (Di sabato 13 agosto 2022) Al direttore - È discutibile, dal punto di vista se non altro formale, la tesi della prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, come scrive giustamente il Foglio. L’argomento, anche alla luce degli orientamenti che si manifestano in Germania pure con le posizioni di quella Corte costituzionale (tralasciando però, per la sua insostenibilità, la linea ora affermata in Polonia), merita di essere approfondito. Esiste, comunque, il problema, che in alcuni casi si è presentato, del raccordo tra norme comunitarie e Costituzione italiana. In alcuni casi, accade che specifiche norme di Direttive e pure di Regolamenti europei – si pensi a quelle della Direttiva sul “bail in” la quale prevede la possibilità che anche i depositi bancari concorrano alla sistemazione delle perdite di una banca, confliggendo così con l’art. 47 della Costituzione sulla tutela ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 13 agosto 2022) Al direttore - È discutibile, dal punto di vista se non altro formale, la tesi della prevalenza delsu quello nazionale, come scrive giustamente il Foglio. L’argomento, anche alla luce degli orientamenti che si manifestano in Germania pure con le posizioni di quella Corte costituzionale (tralasciando però, per la sua insostenibilità, la linea ora affermata in Polonia), merita di essere approfondito. Esiste, comunque, il problema, che in alcuni casi si è presentato, del raccordo tra norme comunitarie e Costituzione italiana. In alcuni casi, accade che specifiche norme di Direttive e pure di Regolamenti europei – si pensi a quelle della Direttiva sul “bail in” la quale prevede la possibilità che anche i depositi bancari concorrano alla sistemazione delle perdite di una banca, confliggendo così con l’art. 47 della Costituzione sulla tutela ...

