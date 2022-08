Nel tridente, a tutta fascia nel 3 - 5 - 1 - 1, a sinistra nel 4 - 4 - 2: Kostic, quante opzioni per la Juve (Di sabato 13 agosto 2022) Massimiliano Allegri studia la formazione anti - Sassuolo con Kostic che potrebbe ricoprire diversi ruoli: esterno nel tridente, a tutta fascia nel 3 - 5 - 1 - ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) Massimiliano Allegri studia la formazione anti - Sassuolo conche potrebbe ricoprire diversi ruoli: esterno nel, anel 3 - 5 - 1 - ...

tina32908856 : RT @GiacaloneUgo: @LegaSalvini Vi ricordo calorosamente che la Patrimoniale, Fornero e Intellettuali è stata colpa vostra. Avete portato vo… - GiacaloneUgo : @LegaSalvini Vi ricordo calorosamente che la Patrimoniale, Fornero e Intellettuali è stata colpa vostra. Avete port… - Giovannibiasin3 : Grandissimo esterno. Ci darà una grande mano. Non vedo l’ora di vederlo nel tridente!???????? - ParmaLiveTweet : Gazzetta dello Sport - Oosterwolde in panchina, Bernabé nel tridente - G___R___7 : @MatthijsPog @dariopelle3 Sabiri e Kvara vanno via a diversi crediti (soprattutto l'ultimo dei due). Nel Torino alt… -