Ndombele’ vicino al Napoli Fatta per Simeone | scambio Ruiz-Navas?

La cessione di Petagna al Monza ha sbloccato il mercato dei partenopei soprattutto in attacco, dove è stato definito l'acquisto di Giovanni Simeone dal Verona. Sono però previsti altri innesti, tra cui un centrocampista, con Ndombele' che si avvicina a grandi passi, e un portiere, che potrebbe essere Keylor Navas nell'ottica di uno scambio con Fabian Ruiz. Ndombele'-Napoli: qual è la situazione? Le parti sono vicine all'accordo grazie all'accelerazione impressa dai partenopei attraverso il ds Cristiano Giuntoli. Per il centrocampista classe 1996 del Tottenham è stato raggiunta un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre resta da definire quella sull'ingaggio del giocatore nel caso in cui venga riscattato.

Ndombele al Napoli, piovono conferme: "Ha accettato la proposta, colloqui col Tottenham in corso" Ndombele ha detto sì al Napoli. Accordo vicino col Tottenham, c'è ottimismo per la definizione dell'affare. Ruiz in partenza, il Napoli pensa a un colpo stile Anguissa. Il diesse Giuntoli segue da vicino Nandez, ma il vero obiettivo è Ndombele. Il giocatore non sembra rientrare nei programmi di Conte al Tottenham e potrebbe decidere di andare via.