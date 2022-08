Mourinho: «La Roma candidata allo scudetto? Solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi» (Di sabato 13 agosto 2022) Conferenza stampa di Mourinho alla vigilia di Salernitana-Roma prima di campionato. “Cercheremo di migliorare il sesto posto, ma in questo periodo mi stupisce quanto si parli di noi, a differenza di altre squadre: la Roma per voi è una candidata per lo scudetto, ma Solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno. L’Inter e Milan ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra. C’è tanto rumore intorno a noi. La Lazio ha speso 39 milioni: anche loro sono candidati?”. “Non è reale parlare di scudetto. Il nostro scudetto già vinto è l’amore dei tifosi. Noi non abbiamo mai parlato di scudetto, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Conferenza stampa dialla vigilia di Salernitana-prima di campionato. “Cercheremo di migliorare il sesto posto, ma in questo periodo mi stupisce quanto si parli di noi, a differenza di altre squadre: laper voi è unaper lo, ma. L’Inter e Milan cidato un bel distacco emigliorato la propria squadra. C’è tanto rumore intorno a noi. La Lazio ha39 milioni: anche loro sono candidati?”. “Non è reale parlare di. Il nostrogià vinto è l’amore dei tifosi. Noi non abbiamo mai parlato di, ...

