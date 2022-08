Monza-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di sabato 13 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Torino, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida storica allo U-Power Stadium, dove i brianzoli fanno il loro esordio non solo in questo campionato, ma anche nella massima divisione italiana. Un debutto ostico contro i granata, che però al loro interno sono una polveriera. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 13 agosto, chi vincerà? Monza-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ile isudi, match valido per la prima giornata di. Sfida storica allo U-Power Stadium, dove i brianzoli fanno il loro esordio non solo in questo campionato, ma anche nella massima divisione italiana. Un debutto ostico contro i granata, che però al loro interno sono una polveriera. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 13 agosto, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi. SportFace.

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - StampaTorino : Il Toro al debutto in campionato contro il Monza senza difesa: Juric costretto a dare fiducia ad Adopo - NMercato24 : Torino, Lukic non convocato per il match contro il Monza: il serbo ha chiesto la cessione. #Calciomercato #13agosto -