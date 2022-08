Mezzi pubblici | Tripolini | “Da Passoscuro spostarsi sul territorio è un’odissea”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 agosto 2022) Fiumicino – “Sempre menoe chi ha bisogno di usarli non sa come”. A segnalare il problema a Gianluca(Fdi), è stata Merilina Cannea, cittadina di. “Preoccupante è la carenza di orari – spiega– per i collegamenti tra Fiumicino,e Roma. I cittadini che prendono i, infatti, devono affrontarepersule per arrivare nella Capitale non ne parliamo. Sono poco frequenti anche gli autobus che arrivano a Palidoro, dove lì i residenti potrebbero almeno prendere il treno verso Roma. Il caso che si viene a creare soprattutto d’estate, con il parcheggio selvaggio di macchine lasciate ...