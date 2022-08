Manchester United Rabiot, si continua a lavorare: l’affare si chiude a queste cifre. I dettagli (Di sabato 13 agosto 2022) Rabiot si avvicina a grandi passi al Manchester United, anche se manca ancora l’accordo con il giocatore l’affare è vicino alla chiusura Rabiot si avvicina a grandi passi al Manchester United, anche se manca ancora l’accordo con il giocatore l’affare è vicino alla chiusura. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Red Devils avrebbero offerto un triennale da 8.5 a stagione, ma il francese ne chiede 10. Distanza che potrebbe essere limata e il giocatore accontentato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022)si avvicina a grandi passi al, anche se manca ancora l’accordo con il giocatoreè vicino alla chiusurasi avvicina a grandi passi al, anche se manca ancora l’accordo con il giocatoreè vicino alla chiusura. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Red Devils avrebbero offerto un triennale da 8.5 a stagione, ma il francese ne chiede 10. Distanza che potrebbe essere limata e il giocatore accontentato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

