Lavoratori in nero e sfruttati. Irregolare un’impresa su sette (Di sabato 13 agosto 2022) Lavoratori “in nero”, senza contratti, assicurazioni e condizioni minime di sicurezza. Viene fuori di tutto dalla relazione dell’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) per il 2021. Oltre il 62% delle 62.710 imprese visitate è risultato Irregolare, ma se si considerano i controlli effettuati globalmente insieme a Inps e Inail, pari a 84.679, la percentuale delle realtà produttive con irregolarità sale al 69%. Oltre il 62% delle 62.710 imprese controllate nel 2021 dall’Ispettorato nazionale del lavoro è risultato Irregolare I controlli, che sono aumentati del 9,7%, secondo l’istituto diretto da Bruno Giordano, hanno riscontrato le maggiori irregolarità nei settori dell’edilizia e del terziario, dove i problemi si concentrano nelle attività ricettive, ristorazione, trasporto e magazzinaggio, ma soprattutto nei servizi a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 agosto 2022)“in”, senza contratti, assicurazioni e condizioni minime di sicurezza. Viene fuori di tutto dalla relazione dell’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) per il 2021. Oltre il 62% delle 62.710 imprese visitate è risultato, ma se si considerano i controlli effettuati globalmente insieme a Inps e Inail, pari a 84.679, la percentuale delle realtà produttive con irregolarità sale al 69%. Oltre il 62% delle 62.710 imprese controllate nel 2021 dall’Ispettorato nazionale del lavoro è risultatoI controlli, che sono aumentati del 9,7%, secondo l’istituto diretto da Bruno Giordano, hanno riscontrato le maggiori irregolarità nei settori dell’edilizia e del terziario, dove i problemi si concentrano nelle attività ricettive, ristorazione, trasporto e magazzinaggio, ma soprattutto nei servizi a ...

trash_italiano : Jova Beach Party: durante un controllo a Lido di Fermo, sono stati individuati 17 lavoratori in nero (su 55). L’isp… - Adnkronos : Lavoro nero al #JovaBeachParty, sospese quattro ditte per manodopera illecita. #jovabeachparty2022. - sole24ore : Controlli al Jova Beach Party su lavoratori in nero, sospese 4 ditte - 75OK : @pdnetwork Se una ditta ha bisogno di lavoratori può definirli VOLONTARI quindi. Li paga in nero, non versa contrib… - marina82854013 : RT @OrtigiaP: Avremo bisogno di 2 milioni di lavoratori che mancheranno nel 2030. Ma oggi i disoccupati in Italia son proprio 2 milioni. Pi… -