La Rai cambia i suoi palinsesti per rendere omaggio a Piero Angela. Ecco come vedere i suoi documentari, le interviste e le puntate di Quark

Non era solo un divulgatore scientifico. Piero Angela è noto al grande pubblico soprattutto per i suoi programmi Quark e SuperQuark, ma il torinese era anche giornalista e pianista jazz. Per questo motivo, per commemorare la scomparsa di una delle figure più importanti della televisione italiana degli ultimi 40 anni, la Rai ha voluto modificare la propria programmazione. documentari, immagini di repertorio, interviste, musica, gli elementi che hanno caratterizzato i 70 anni che Angela ha trascorso tra le testate giornalistiche del servizio pubblico verranno ritrasmessi. A cominciare proprio con il primo canale, Rai 1, che in prima serata nel giorno della morte del suo divulgatore manderà in onda una nuova puntata di ...

