«Ius soli, ci riprovano»: il Primato torna in edicola e smaschera il programma della sinistra (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago – La rotta è tracciata, e già da tempo: bisogna approvare lo ius soli. Per amore o per forza, non ci son santi. È per questo motivo che il Partito democratico, ancora scottato dal fallimento del 2017, ha tirato fuori l’asso dalla manica: lo ius scholae. Che poi, appunto, altro non è che uno ius soli mascherato. Se non sarà con il governo Draghi, caduto in una torrida estate italiana, Letta e compagni hanno tutta l’intenzione di riprovarci alla prossima occasione. Che potrebbe essere la nascente legislatura, qualora il centrodestra decidesse di suicidarsi, o l’elettorato conservatore prendesse la via (autolesionista) dell’astensionismo. Ius soli e cittadinanza facile Visto il pericolo imminente, il Primato Nazionale ha scelto di affrontare di petto la questione, perché troppo spesso il centrodestra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago – La rotta è tracciata, e già da tempo: bisogna approvare lo ius. Per amore o per forza, non ci son santi. È per questo motivo che il Partito democratico, ancora scottato dal fallimento del 2017, ha tirato fuori l’asso dalla manica: lo ius scholae. Che poi, appunto, altro non è che uno iusmascherato. Se non sarà con il governo Draghi, caduto in una torrida estate italiana, Letta e compagni hanno tutta l’intenzione di riprovarci alla prossima occasione. Che potrebbe essere la nascente legislatura, qualora il centrodestra decidesse di suicidarsi, o l’elettorato conservatore prendesse la via (autolesionista) dell’astensionismo. Iuse cittadinanza facile Visto il pericolo imminente, ilNazionale ha scelto di affrontare di petto la questione, perché troppo spesso il centrodestra ...

