Il terzo polo in un’Europa “potente”. Gozi su Renzi, Calenda, e un messaggio a Letta (Di sabato 13 agosto 2022) “L’alleanza tra Calenda e Renzi rappresenta la vera alternativa europea al bipolarismo stantio e al sovranismo novecentesco”. Il segretario generale del Partito Democratico Europeo, Sandro Gozi, benedice il neonato terzo polo, i cui primi passi fanno ben sperare in una prospettiva programmatica che abbia come priorità “un’Europa potente”. Che dunque si ponga in maniera antitetica alla base programmatica di Giorgia Meloni per la quale “le leggi nazionali dovrebbero prevalere su quelle comunitarie: un modo per distruggere l’Europa”. Il promotore di Renew Europe coltiva grosse aspettative sul progetto centrista, nel quale identifica una forma di continuità “con il nostro progetto a Bruxelles”. Non a caso, sotto i simboli dei due partiti e il nome di ... Leggi su formiche (Di sabato 13 agosto 2022) “L’alleanza trarappresenta la vera alternativa europea al bipolarismo stantio e al sovranismo novecentesco”. Il segretario generale del Partito Democratico Europeo, Sandro, benedice il neonato, i cui primi passi fanno ben sperare in una prospettiva programmatica che abbia come priorità “”. Che dunque si ponga in maniera antitetica alla base programmatica di Giorgia Meloni per la quale “le leggi nazionali dovrebbero prevalere su quelle comunitarie: un modo per distruggere l’Europa”. Il promotore di Renew Europe coltiva grosse aspettative sul progetto centrista, nel quale identifica una forma di continuità “con il nostro progetto a Bruxelles”. Non a caso, sotto i simboli dei due partiti e il nome di ...

il_pucciarelli : Il terzo polo dev'essere un'allucinazione che in genere colpisce gli over 50 con una ral sopra i 70-80 mila euro annui - Azione_it : Il terzo polo sarà la casa di chi non si arrende a populisti e sovranisti, di chi è stanco di promesse irrealizzabi… - AlbertoBagnai : Terzo polo. Il buco coi partiti intorno. - formichenews : Accrocco o novità di successo? Il #TerzoPolo nel mosaico di @carlo_fusi ?? - LiveAvanti : Check out this article: Il Gatto e la Volpe trovano l'accordo per il terzo polo - -