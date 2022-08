“Ho fatto la mia parte…” | Piero Angela |  l’addio commosso in un messaggio

trash_italiano : “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”. ?? - Agenzia_Ansa : L'addio al pubblico di Piero Angela: 'Un'avventura straordinaria. Ho fatto la mia parte, cercate di fare anche voi… - borghi_claudio : Abbiamo il fatto, abbiamo una vittima (la mia collega Claudia a cui vanno i miei migliori auguri)... manca un'infor… - djrenyx : RT @MaxBernardini: “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paes… - rimoldierika : RT @trash_italiano: “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Pae… -

Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio". Se n'è andata un'istituzione. E ci mancherà moltissimo.