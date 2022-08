Diretta Lecce-Inter 0-0. Formazioni ufficiali: nerazzurri con Lukaku e Lautaro in attacco (Di sabato 13 agosto 2022) Il cammino dell'Inter di Simone Inzaghi - che ieri, in conferenza stampa, ha detto la sua sul mercato nerazzurro blindando, di fatto, Skriniar - parte dal Via del Mare di Lecce, contro una... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 agosto 2022) Il cammino dell'di Simone Inzaghi - che ieri, in conferenza stampa, ha detto la sua sul mercato nerazzurro blindando, di fatto, Skriniar - parte dal Via del Mare di, contro una...

Inter_TV : ?? | LIVE! ???? Pronti per #LecceInter ?? ?? Siamo in diretta per l'esordio in campionato! ?? Dallo studio @FSIANI87… - Ftbnews24 : Lecce-Inter: segui la Serie A in Diretta LIVE #SerieA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Lecce-Inter: live report, formazioni, statistiche e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Lecce-Inter: live report, formazioni, statistiche e dettagli - BBilanShit : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ???? Pronti per #LecceInter ?? ?? Siamo in diretta per l'esordio in campionato! ?? Dallo studio @FSIANI87, @acevedo… -